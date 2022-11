Fransa'da göçmen kız çocuğunun öldürülmesi tartışılıyor

Fransa basınındaki haberlere göre, 14 yaşındaki göçmen Venesa'nın, Romain C. ismindeki "beyaz Fransız" tarafından tecavüz edilerek öldürülmesi, tartışmalara yol açtı.



Bölge halkı, 25 Kasım Cuma günü Venesa için ayin yapacak.



Olayı protesto edecek halk, Venesa'nın ailesine destek için yürüyecek.



Venesa'nın ailesinin avukatı Christine Roul, ailenin kenti terk etme niyetinde olduğunu açıkladı.



Ülkede, göçmenlere yönelik emniyet tedbirlerinin yetersiz olduğu ve çok sayıda göçmenin cinayete kurban gitmesi tartışılmaya başlandı.



GÖÇMEN KIZIN ÖLDÜRÜLMESİ



31 yaşındaki Romain C, İspanya'dan Fransa'ya yerleşen Kolombiya asıllı göçmen bir ailenin çocuğu Venesa'yı, cuma günü okul çıkışında araçla kaçırdı.



Saldırgan Romain C, tecavüz ettikten sonra kız çocuğunu öldürdü.



Cinsel tacizden daha önce de kaydı bulunan Romain C, ailenin şikayeti üzerine yapılan inceleme sonucu teşhis edildi.



Romain C, jandarma tarafından yakalandıktan sonra uyuşturucu kullandığını, ardından Venesa'yı öldürdüğünü ve cesedini Tonneins'in kuzeyindeki Birac-sur-Trec'te terkedilmiş bir eve sakladığını itiraf etti.



Maktul Venesa'nın cesedi otopsiye gönderilirken savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.