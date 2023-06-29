Fransa'da gökten uyuşturucu paketleri yağdı

Lyon ile Marsilya arasında kalan bölgede şüpheli bir uçak tespit edildi. Tek koltuklu turistik uçak, bir nükleer santralin yakınındaki uçuşa yasak bölgeye yaklaşırken bir Fransız jeti, uçağın rotasını çevirmek için havalandı.

Savaş uçağını görünce panikleyen pilot, uçağın kapısını açarak içerideki paketleri aşağı atmaya başladı.

Savaş jetinin eşliğinde uçak yere indirilirken, yerde 15 paket bulundu. Paketlerde 30 kilogram uyuşturucu bulunduğu tahmin ediliyor.

Uçağın kokpitinde de 45 bin euro nakit para ele geçirildi. Polonya vatandaşı olan pilotun uyuşturucuyla ilgili suçlardan sabıkası olduğu ortaya çıktı.