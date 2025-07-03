Fransa'da grev: 30 bin yolcunun uçuşları iptal edildi

Hava kontrolörlerinin grevi, Fransa’da perşembe ve cuma günü yapılacak uçuşları vurdu. Ryanair havayolu şirketi, 170’i aşkın uçuşu iptal etti. Bunun 30 binden fazla yolcunun tatil planlarını etkileyeceği ifade edildi.



BBC’nin haberine göre, Fransa’daki iki sendikanın çalışma koşullarına tepki olarak aldığı iki günlük grev kararı sebebiyle başkent Paris’teki uçuşların dörtte biri, Nice’teki havalimanındaki uçuşların ise yarısı iptal edildi.



Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, sendikaların taleplerinin ve insanların tatile gittiği böylesine önemli bir dönemde aldığı grev kararının “kabul edilemez” olduğunu iddia ederek kınama açıklaması yaptı.



Ryanair şirketinden yapılan açıklamada, grevin sadece Fransa uçuşlarını değil, İngiltere, İrlanda, İspanya ve Yunanistan da dahil olmak üzere Fransa hava sahasını kullanacak uçakları etkilediği ifade edildi.



RYANAIR’DEN AB’YE ÇAĞRI



Ryanair İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary, hava kontrolörlerini “Avrupalı aileleri fidye için rehin almakla” suçladı.



O’Leary, “bunun hiçbir anlamının olmadığını ve tatildeki AB yolcuları için son derece adaletsiz olduğunu” iddia ederek Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i grev sırasında asgari hizmet seviyesinin sağlanması ve Fransa hava sahasından geçecek uçakların korunması için “derhal eyleme geçmeye” çağırdı.



Fransa’nın sivil havacılık kurumu DGAC de havayolu şirketlerinden ülkedeki pek çok havalimanındaki uçuşlarını azaltmasını istedi.



Uçuşların özellikle cuma günü sekteye uğraması beklenirken, Paris’teki Charles de Gaulle, Orla ve Beauvais havalimanlarındaki uçuş sayısının yüzde 40 azalması öngörülüyor.



Grev çağrısında bulunan UNSA-ICNA sendikası, bu iş bırakma eylemi için personeli eksikliği ve idare ile ilgili sorunlar gibi bir dizi sorunu gerekçe göstermişti. Sendikayla yapılan görüşmelerde anlaşmazlık çözülememişti.



Öte yandan, Ryanair, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki son çatışmanın da uçuşlarını etkilediğini, geçen ay 800’ü aşkın uçuşu iptal ettiğini bildirmişti. İptallere karşın şirket, haziran ayında 109 binden fazla uçuş gerçekleştirmişti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, uçuşlarının sadece yüzde 1’inden azı bu durumdan etkilenmişti.