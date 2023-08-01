Fransa'da hapishane nüfusu rekor seviyede

Sonuç olarak, 2 bin 478 mahkumun uyumak için uygun yatakları bile yok ve yerdeki şilteleri kullanmak zorunda kalıyor.



Ülkedeki cezaevleri o kadar dolu ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2020'de sistemi " yapısal " aşırı kalabalık nedeniyle kınadı ve " temel hakların ciddi şekilde ihlal edilmesi " nedeniyle 32 mahkuma 25 bin euroya varan tazminat ödemesine hükmetti.



Fransız parlamentosu bir hapishane düzenleme mekanizmasına “ acil ihtiyaç ” olduğunu vurgulayan bir rapor yayınladı.



Tutukluları savunma grubu Observatoire International des Prisons, yetkililerin Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları için " sıfır suç " politikasıyla çıtayı yükselttikçe aşırı kalabalığın muhtemelen daha da kötüleşeceği konusunda uyardı .