Fransa’da hapishane saldırıları: 20 şüpheli gözaltına alındı

Fransa’da son haftalarda ülkedeki hapishanelere düzenlenen saldırılarla bağlantılı olarak en az 20 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



Yargı ve kolluk sürecine yakın bir kaynak, Fransa’nın Agence France-Presse (AFP) haber ajansına yaptığı açıklamada, en az 20 kişinin bugün sabah saatlerinde başkent Paris bölgesi, güneydeki Marsilya ve Lyon ile Bordeaux’da gözaltına alındığı bilgisini verdi.



ADALET BAKANI TEYİT ETTİ



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hapishane otoparklarındaki araçların kundaklandığı ve hapishanelere otomatik silahlarla ateş açıldığı saldırıların ardından saldırganların “bulunacağını, yargılanacağını ve cezalandırılacağını” söylemişti.



Adalet Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya platformu X hesabından bugün yaptığı paylaşımda, “Bu sabah erken saatlerde hapishane yetkililerimize ve ülkemizin hapishanelerine yönelik saldırılar düzenlediği iddia edilen faillerin gözaltına alınmasından dolayı yargı ve kolluk makamlarına teşekkür ederim” dedi.



İçişleri Bakanı Bruno Retailleau da olayı soruşturanlara teşekkür ederek yetkililerin “profesyonelliğini” övdü, bunun “çok kısa bir süre içine sonuç alınmasını mümkün kıldığını” belirtti.



SALDIRILARIN ARKASINDA KİM VAR?



Kendilerine “DDPF” diyen ve Fransız tutukluların haklarını savunduklarını söyleyen bir grup, son iki haftadır ülkedeki hapishaneleri hedef alıyor, Telegram üzerinden videolar ve tehditler paylaşıyor. AFP’ye konuşan bir polis kaynağına göre, saldırılardan bazıları organize suç emareleri taşırken, diğer eylemler “aşırı sola” işaret ediyor.