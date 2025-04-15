Fransa’da hapishanelere saldırı: Araçlar kundaklandı, otomatik silahla ateş açıldı

Fransa’da çok sayıda hapishaneye gece saatlerinde saldırılar düzenlediği açıklandı. Fransa Adalet Bakanı Gérald Darmanin, yaşanan saldırı dalgasını doğruladı. Darmanin, X hesabından yaptığı paylaşımda, cezaevlerinin gece saatlerinde karşı karşıya kaldığı “yıldırma teşebbüslerinin” araçların ateşe verilmesinden otomatik silahla ateş açılmasına kadar değiştiğini söyledi.



Fransa’nın La Parisien gazetesi, saldırılara ilişkin haberinde, çok sayıda hapishanede bulunan otoparklardaki araçların kundaklandığını ve Toulon’daki bir hapishanenin otomatik silahtan ateşlenen kurşunlarla hedef alındığını aktardı. Gazetenin haberine göre, Toulon, Aix-en-Provence ve Marseille, Valence ve Nîmes, Luynes, Villepinte ve Nanterre olmak üzere altı bölgedeki hapishaneler hedef alındı.



ADALET BAKANI UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARINA İŞARET ETTİ



Adalet Bakanı Darmanin, saldırılara dair açıklamasında, olaylardan etkilenen görevlilere destek olmak için hapishaneye otomatik silahla ateş açılan Toulon’a gittiğini söyledi.

Saldırılardan kimin sorumlu olduğu hakkında doğrudan yorum yapmayan bakan, Fransa hükümetinin “uyuşturucu kaçakçılığı sorununa karşı koyduğunu” ve suç ağlarını “büyük ölçüde sekteye uğratacak” önlemler aldıklarını belirtti.



SENDİKADAN HÜKÜMETE ÇAĞRI



Gardiyan sendikası FO Justice de saldırıların ardından yaptığı açıklamada yaşanan olayları “son derece ciddi” sözleriyle tarif ederek “en derin endişe ve öfke” duygularını dile getirdi.

Sendika, X hesabından yaptığı paylaşımlarda Toulon hapishanesinin camlarındaki kurşun delikleri ve diğer hapishane otoparklarında kundaklanan araçların görüntülerini paylaştı. Sendika hükümete çağrı yaparak hapishane personelini korumak için harekete geçilmesini talep etti.