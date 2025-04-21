Fransa’da hapishanelere yeni saldırılar

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, geçen hafta bir dizi hapishaneyi hedef alan saldırıların ardından ülkedeki bazı hapishanelere yönelik yeni saldırıların gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Darmanin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "hapishane personelinin saldırılarla yeniden hedef alındığı" bilgisini verdi.



“SALDIRILAR DEVLETİ AŞAĞILAMA NİTELİĞİNDE”



Saldırılarda yaralanan olmadığını ancak "hapishanelerde düzen ve otoritenin yeniden tesis edildiği dönemde" yapılan bu saldırıların devleti "aşağılama" niteliğinde olduğunu vurgulayan Darmanin, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.



Darmanin, "İçişleri Bakanlığı’nın failleri en kısa sürede yakalayıp bu karışıklığa son verme kararlılığına güvenebileceğimi biliyorum" ifadelerini kullandı.



BAKAN, UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARINA İŞARET ETMİŞTİ



Fransa'da 14-16 Nisan'da gece saatlerinde Toulon, Marsilya, Luynes gibi farklı kentlerdeki hapishanelere saldırılar yapılmış ve ardından konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.



Darmanin, hapishanelere yönelik araç kundaklamadan otomatik silahla ateş açmaya kadar uzanan farklı "korkutma girişimlerine” karşı geri adım atmayacaklarını kaydederek saldırıları "terör eylemi" olarak nitelemişti.



Saldırılardan kimin sorumlu olduğu hakkında doğrudan yorum yapmayan bakan, Fransa hükümetinin “uyuşturucu kaçakçılığı sorununa karşı koyduğunu” ve suç ağlarını “büyük ölçüde sekteye uğratacak” önlemler aldıklarını belirtmişti.

