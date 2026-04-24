Fransa’da “hava durumu” skandalı. Bahis için veriler mi değiştirildi?

Fransa ’nın resmi meteoroloji kurumu Meto-France, sıcaklık ölçümlerinde tespit edilen anormalliklerin ardından suç duyurusunda bulundu. Kurum, ekipmanlarına müdahale edilmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

SICAKLIK DAKİKALAR İÇİNDE DEĞİŞTİ

Söz konusu anormallikler, 6 ve 15 Nisan tarihlerinde sıcaklığın dakikalar içinde birkaç derece birden artmasıyla ortaya çıktı. 15 Nisan’da aynı anda nem oranında da keskin bir düşüş kaydedildi.

BAHİSLERLE BAĞLANTILI OLABİLİR Mİ?

Hava durumu forumu kullanıcıları, bu ani değişimlerin kripto tabanlı tahmin platformu Polymarket üzerindeki bahislerin sonucunu etkilemek amacıyla sensörlere müdahale edilmesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.

Platformda bazı hesapların, Paris’te beklenmedik sıcaklık artışlarına yönelik büyük miktarda ve zamanlaması dikkat çeken bahisler yaptığı görüldü.

Polymarket, şehirdeki en yüksek günlük sıcaklık üzerine yapılan bahisleri sonuçlandırırken Meteo-France’ın verilerini kullanıyor.

DÜŞÜK İHTİMALLİ BAHİSLERDEN YÜKSEK KAZANÇ ELDE EDİLDİ

6 Nisan’da bir kullanıcı, Paris’te sıcaklığın 21 dereceye ulaşacağı yönünde, gerçekleşme ihtimali sadece yüzde 0,2 olarak görülen bir kontrata 30 doların altında bahis yaparak 13 bin 990 dolar kazandı. Aynı hesap, sıcaklığın 18 derecenin üzerine çıkacağına yönelik ikinci bir bahisten de 2 bin 254 dolar elde etti.

15 Nisan’da ise sıcaklığın kısa sürede 18 dereceden 22 dereceye sıçrayıp yeniden düşmesiyle birlikte başka bir hesap, yalnızca 119 dolarlık bahisle 21 bin doların üzerinde kazanç sağladı.

Her iki günde de Polymarket’teki “Paris’te günün en yüksek sıcaklığı” piyasasında işlem hacmi 500 bin doların üzerine çıkarak normal seviyenin iki katını aştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meteo-France, sensör verilerindeki fiziksel bulgular ve analizler doğrultusunda “otomatik veri işleme sistemine müdahale” şüphesiyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, ilk etapta sorunun sensör arızası olabileceğini düşündüklerini belirterek, “Hava durumu bu ani değişimleri açıklamıyordu. 15 Nisan’da tekrar edince durumun farklı olduğu anlaşıldı.” ifadelerini kullandı.