Rhone Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin aracıyla izinsiz olarak Lyon Saint-Exupery Havalimanı uçuş pistine girdiği belirtildi.



Açıklamada, pistte kısa süreli paniğe neden olan kişinin güvenlik görevlileri tarafından yakalandığı ve havalimanı karakoluna götürüldüğü kaydedildi.



Olayın ardından havalimanının bir bölümünün boşaltıldığı, buraya inecek uçakların ise Marsilya başta olmak üzere yakındaki havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.



Bu arada havalimanı yönetimi, yerel saat 18.00'e kadar uçuşların ertelendiğini açıkladı.



Söz konusu kişinin havaalanı pistindeki eyleminin bir terör saldırısı girişimi olup olmadığı soruşturuluyor.



Havalimanında bulunan yolcuların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara göre, çok sayıda polis ve havalimanı güvenlik aracı pist yanındaki toprak alanda şüphelinin aracını takip etti.



Bir süre sonra şüpheli aracından inerek koşmaya başladı. Bir polis helikopteri de şüpheliyi havadan takip etti. Şahıs kısa süre içinde yakalandı.



Bu arada kamu yayıncısı France Info, şüphelinin havalimanına gelmeden önce A-46 ve A-42 otoyollarında aracıyla kilometrelerce ters yönde seyrettiğini, bölgede iş seyahatleri amacıyla kullanılan Bron Havalimanı'nın girişini de benzer bir şekilde zorladığını fakat başarısız olduğunu yazdı.

