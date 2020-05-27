Fransa'da hidroksiklorokin ilacının kullanımı durduruldu

Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisinde başvurulan hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu.

Anadolu Ajansı 27.05.2020 - 14:12 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 14:19

fransa hidroksiklorokin.jpg

İlişkili Haberler

Trump, sıtma ilacı kullandığını açıkladı

Trump, sıtma ilacı kullandığını açıkladı

DSÖ, sıtma ilacının kullanımını askıya aldı

DSÖ, sıtma ilacının kullanımını askıya aldı

Araştırma: COVID-19 tedavisinde sıtma ilacı ölüm riskini artırıyor

Araştırma: COVID-19 tedavisinde sıtma ilacı ölüm riskini artırıyor

Uzmandan sıtma ilacı uyarısı

Uzmandan sıtma ilacı uyarısı

Trump'tan 'sıtma ilacı' açıklaması

Trump'tan 'sıtma ilacı' açıklaması

Türk bilim insanları corona virüs için kullanılan sıtma ilacı 'klorokin'i sentezledi

Türk bilim insanları corona virüs için kullanılan sıtma ilacı 'klorokin'i sentezledi

Fransa'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Covid-19 tedavisinde hidroksiklorokinin kullanımına izin veren bir önceki kararname iptal edildi.

Buna göre, ülkede Halk Sağlık Yüksek Konseyi'nin önerisi üzerine hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu.

Fransa'da 27 Mart'tan itibaren hidroksiklorokinin hastanede doktorların kontrolü altında kullanımına izin verilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici askıya alındığını bildirmişti.

VİDEO: SITMA İLACI DENEMESİ ASKIYA ALINDI (ARŞİV)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...