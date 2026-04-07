Fransa'da hızlı tren kamyonla çarpıştı: Makinist öldü

Fransa'nın hızlı treni TGV, hemzemin geçitte bir kamyonla çarpıştı. Dunkirk'ten başkent Paris'e sefer yapan trenin Noeux-les-Mines yakınlarında bir hemzemin geçitte bir askeri kamyona çarptığı açıklandı.

Hızlı trenin 56 yaşındaki makinistinin olayda hayatını kaybettiği en az 27 kişinin de yaralandığı açıklandı. Kamyon şoförünün ise kazada ağır yaralandığı kaydedildi.

Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonları raydan çıkan trendeki yolculardan bazılarının sıkıştığı, kurtarma ekiplerinin yolcuları çıkardıkları belirtildi.

Hat üzerindeki tren seferleri askıya alınırken kazadan yara almadan kurtulan yolcuları taşıma üzere olay yerine otobüslerin gönderildiği ifade edildi.

Fransız basını kazanın nedeni olarak kamyonun olması gerekenden fazla yük taşıdığını öne sürdü. Kamyonun römorkunun hemzemin geçitte sıkışarak kaldığını ve TGV'nin bu römorka çarptığı belirtildi.