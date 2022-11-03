Fransa'da hükümet 2023 bütçesinin oylanmadan geçmesi için yetki kullandı

Fransa'da hükümet 2023 bütçesinin oylamaya sokmadan meclisten geçirdi. Anayasal hakkını kullanan hükümet için muhalefetin gensoru vereceği belirtildi. Başbakan Borne hükümeti son iki haftada dördüncü kez aynı maddeyi kullandı.

Fransa'da hükümet 2023 bütçesinin oylanmadan geçmesi için yetki kullandı

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Başbakanı Elisabeth Borne, 2023 bütçesinin tamamının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa'nın 49'ncu maddesinin 3'üncü fıkrasını uyguladı.

Borne, 2023 bütçesinin tamamının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesi amacıyla Anayasa'nın ilgili maddesini uygulamaya koydu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) partisi hükûmete karşı gensoru önergesi vereceğini duyurdu.

Hükümet, 2 haftada 4'üncü kez aynı maddeyi kullandı.

ANAYASA'NIN 49. MADDESİNİN 3. FIKRASI

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine imkan sağlıyor.

Gensoru önergesi, meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Bu önerge, çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.

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