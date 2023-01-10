Fransa'da hükümet emeklilik yaşını 64'e yükseltmeyi planlıyor

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun ayrıntılarını açıkladı.



Mevcut emekliliğe ayrılma yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e ulaşacağını açıklayan Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödemiş olmak gerekeceğine işaret ederek, otomatik olarak emekliliğe ayrılış hakkı olan 67 yaşı muhafaza edeceklerine işaret etti.



Bazı mesleklerdeki yıpranma payı göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Borne, mesleki yıpranmaların önlenmesine ilişkin 1 milyar euroluk bir fon oluşturulacağını söyledi.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1200 EURO OLACAK

Borne, en düşük emeklilik maaşının asgari ücretin yüzde 85'ine yükseltileceğine söyledi. Böylelikle, en düşük emekli maaşı aylık yaklaşık 1200 euro olacak.



Farklı emeklilik çeşitlerinin ekseriyetine son vereceklerini değinen Borne, bunun işe yeni alınanlar için geçerli olacağını kaydetti.



Öte yandan, söz konusu reform kapsamında erken yaşta çalışmaya başlayanlar daha erken emekliliğe ayrılabilecek ve işçiler 44 yıldan fazla çalışmak zorunda olmayacak.



Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, emeklilik reformunun 2030'da 17,7 milyar euro getireceğini belirtti.



MUHALEFET REFORMA TEPKİLİ

Boyun Eğmeyen Fransa partisi Milletvekili Mathilde Panot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iktidarın emeklilik projesinin "arkaik, adaletsiz ve acımaz" olarak niteleyerek "Sonuç: Bayan Borne hiçbir şeyden utanmıyor." ifadesine yer verdi.



Geçen yılki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Boyun Eğmeyen Fransa partili Jean-Luc Melenchon, Twitter hesabından, hükümetin duyurduğu emeklilik reformunu "ciddi sosyal gerileme" olarak değerlendirdi.



Ulusal Birlik (RN) Milletvekilli Marine Le Pen, Twitter'da, "Fransızlar, bu haksız reformu engellemek için tüm kararlılığımıza güvenebilirler." yazdı.

SENDİKALARDAN GREV ÇAĞRISI



Başbakan Borne’nin emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e çıkarılacağı yönündeki açıklamalarının ardından ülkenin en büyük 8 sendikası 19 Ocak’ta 1 günlük grev çağrısı yaptı.



Sendika liderleriyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) lideri Laurent Berger, "Hiçbir şey bu kadar acımasız bir reformu haklı çıkaramaz" dedi.



Sendikalar, grevlerin uzun vadede emeklilik yasasına karşı güçlü bir hareket başlatmayı amaçladığını belirtti. Macron ve Borne'nin emeklilik yasasını mutlak çoğunluğa sahip olmadıkları parlamentoda kabul ettirmeleri gerekecek.

Parlamentonun alt kanadında oyları belirleyici olacak Cumhuriyetçiler Grubu’nun (LR) lideri Olivier Marleix, Borne'un açıklamalarına olumlu tepki verdi. Vatandaşların emeklilik yaşına yaklaştıklarında iş bulabilmelerini sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesini isteyen Marleix, "Bizi duydular" dedi.



Fransa'nın ana işveren derneği MEDEF, Başbakan Borne'un açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Aşırı sağcı Marine Le Pen ise, Borne’nin açıklamalarına tepki göstererk, "Fransızlar, bu haksız reformu engelleme konusundaki kararlılığımıza güvenebilir" dedi.