Fransa'da hükümet kepenk kapatmak üzere

Fransız milletvekilleri, parlamento tarafından 2026 bütçesi onaylanana kadar devletin ocak ayında işleyişini sürdürmesini sağlayacak acil durum yasasını geçirmek için harekete geçti.

Başbakan Sebastien Lecornu, her iki kanattan milletvekillerinin harcama kesintileri ve vergi artışları konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle 2026 bütçe metni üzerinde uzlaşmaya varamamasının ardından, dün geç saatlerde söz konusu tasarıyı sundu.

Bugün kabul edilmesi beklenen yasa, devletin 2025 harcama limitlerini yeni yıla taşımasına, vergi toplamasına ve borçlanmasına olanak tanıyor.

YATIRIMLAR DURACAK, MAAŞLAR ÖDENECEK

Maliye Bakanı Roland Lescure, acil durum yasasının ABD tarzı bir hükümet kapanmasını önleyeceğini ancak bunun sadece geçici bir çözüm olduğunu vurguladı.

Reuters ajansının aktardığına göre Lescure, milletvekillerini gelecek yılın başlarında asıl bütçeyi mümkün olan en kısa sürede geçirmeye çağırdı.

BFM TV'ye konuşan Lescure, "Memur maaşlarını ödemeye devam edeceğiz, temel hizmetler sürecek, tatil sonrası okullar açılacak ancak yatırımlar olmayacak" ifadelerini kullandı.

BÜTÇE AÇIĞI EURO BÖLGESİ'NİN ZİRVESİNDE

Başbakan Lecornu, bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5,4'üne ulaşarak Euro Bölgesi'nin en yüksek seviyesine çıkan bütçe açığını kontrol altına almaya çalışırken, yatırımcılar ve derecelendirme kuruluşları Fransa'nın mali durumunu mercek altına aldı.

Lecornu'nun azınlık hükümeti, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2024 erken seçimlerinde çoğunluğu kaybetmesinden bu yana bütçe savaşlarının halihazırda üç hükümeti devirdiği parçalı parlamentoda sınırlı bir hareket alanına sahip.

Fransa, geçen yıl da şubat ayında asıl bütçe kabul edilene kadar acil durum yasasını kullanmış, hükümet bu sürecin maliyetinin 12 milyar euro olduğunu açıklamıştı.

UZLAŞMA ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Geçen hafta, 2026 devlet bütçesi üzerinde uzlaşma sağlamakla görevlendirilen milletvekilleri bir anlaşmaya varamamış, bu durum Fransa'nın yeni yıla mali planlarını netleştiremeden girmesini kesinleştirmişti.

Fransa'nın iki yasama organından yedişer milletvekili, cuma günü ortak komisyonda bir araya gelmiş ancak kısa sürede bir anlaşma zemini olmadığı ortaya çıkmıştı.

Başbakan Lecornu, yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki son son günlerde korktuğumuz üzere, bazı parlamenterlerin bir anlaşmaya varma konusundaki isteksizliğinden üzüntü duyuyorum" diye konuştu.

MERKEZ BANKASI UYARDI

Diğer taraftan Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta, ülkenin gelecekteki mali sağlığını güvence altına almak için açığın yüzde 5'in altında tutulması gerektiğini belirtti.

Villeroy de Galhau, "Yüzde 5'ten fazla bir açıkla Fransa açıkça kendini tehlikeye atıyor demektir. Her yıl yaklaşık 7 milyar euro daha fazla borç faiz ödemelerine gidiyor; bu da on yılda eğitim, güvenlik veya dijital teknoloji harcamaları için kullanamayacağımız 70 milyar euro anlamına geliyor" uyarısında bulundu.

GELİR HÜKÜMLERİ REDDEDİLMİŞTİ

Süreç, geçen ay Fransa Ulusal Meclisinin hükümetin 2026 bütçesindeki gelir hükümlerini ezici bir çoğunlukla reddetmesiyle büyük bir darbe almıştı.

Alt mecliste 120 saatten fazla süren tartışmaların ardından yapılan oylamada, vergilendirme tedbirlerini içeren gelir bölümü 404 ret oyuna karşılık sadece bir kabul oyuyla reddedilmişti.

Politico'nun aktardığına göre Maliye Bakanı Lescure, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Parlamento sürecinin henüz yarısındayız" diyerek partiler arası bir uzlaşmanın hala mümkün olduğuna inandığını ifade etmişti.

Anayasa uyarınca, parlamento bütçeyi kabul edemezse hükümet bütçeyi kararname ile yürürlüğe koyma seçeneğini elinde bulunduruyor.

Fakat Başbakan Lecornu, daha önce yaptığı açıklamada bütçeyi zorla geçirmeye yarayan Anayasa'nın 49. madde 3. fıkrası gibi özel yetkileri kullanmayacağını taahhüt etmişti.