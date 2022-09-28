Fransa’da hükümetten enerji tasarrufu farkındalığı: Mont ve kazaklarla toplantı

Fransız kanalı BFMTV’nin haberine göre, Borne başta olmak üzere hükümet üyeleri, enerji tasarrufu bilincini yaygınlaştırmak için soğuk günlerde kalorifer derecesini artırmak yerine kışlık elbiselerini giyerek halkın karşısına çıkacak.



İlk adımı Başbakan Borne mont, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire boğazlı kazak giyerek başlattı.



Pendant le « col roulé gate » de @BrunoLeMaire… la PM @Elisabeth_Borne ne veut pas être en reste et continue à arborer une doudoune lors de ses entretiens à Matignon (à l’intérieur). Ici hier avec le maire de Lyon @Gregorydoucet. #sobriétéenergétique pic.twitter.com/bH6s3MKzR1 — jean-christophe galeazzi (@jcgaleazzi) September 28, 2022

LE PEN'DEN ELEŞTİRİ

Hükümetin klimaların kısıtlı kullanılması başta olmak üzere tasarruf çağrısı yaptığı yaz döneminde bakanların resmi araçlarının bir toplantı sırasında Elysee Sarayı önünde çalışır durumda olması tepki toplamıştı.



Öte yandan enerji sıkıntısı yaşanan ülkede, hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması tartışılıyor.



Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen ise "enerji sıkıntısına çözüm bulunması yerine bu girişime yeltenen hükümeti eleştirerek" tepki gösterdi.