Fransa’da iki mahkum çarşaflarla firar etti

Fransa’nın Dijon kentindeki bir cezaevinde tutuklu bulunan iki kişi, hücre parmaklıklarını testereyle keserek çarşaflardan yaptıkları düzenekle gece saatlerinde kaçtı. Savcılık, bunun son haftalarda yaşanan ikinci benzer firar olduğunu açıkladı.

Cezaevi görevlileri, yapılan kontrolde iki tutuklunun kayıp olduğunu fark etti. Dijon Savcısı Olivier Caracotch, ikilinin “parmaklıkları testereyle kestiğini” ve “çarşafları kullanarak kaçtığını” belirtti ancak yöntemle ilgili ayrıntı paylaşmadı.

Firar edenlerin, uyuşturucu bağlantılı bir cinayete teşebbüs suçlamasıyla Ekim 2024’ten beri tutuklu bulunan 19 yaşındaki bir genç ile 2023’ten beri partnerine yönelik tehdit ve şiddet suçundan cezaevinde olan 32 yaşındaki bir mahkum olduğu bildirildi.

10 GÜN İÇİNDE İKİNCİ FİRAR

Olay, Rennes kentinde 10 gün önce yaşanan başka bir firarın ardından geldi. Hırsızlıktan hükümlü 37 yaşındaki bir mahkum, diğer tutuklularla birlikte gittiği şehirdeki planetaryum gezisi sırasında kaçmıştı. Hala yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

Adalet Bakanı Gerald Darmanin bu olayın ardından Rennes Cezaevi müdürünü görevden aldı.

BAKANLIĞA SERT TEPKİ

Üç cezaevi müdürü sendikası, sert mizacıyla bilinen sağcı bakan Darmanin’i eleştirerek, en tehlikeli uyuşturucu baronlarını “süper güvenlikli” hapishanelere kapatma planının diğer cezaevlerini ihmal ettiğini savundu.

Sendikalar, “Bakan aşırı fonlanan tesislerde boy gösterirken, diğer cezaevi hizmetleri çöküyor.” dedi.

AŞIRI KALABALIK CEZAEVLERİ

Avrupa Konseyi’nin temmuz ayında yayımladığı rapora göre Fransa, Avrupa’nın en kalabalık üçüncü cezaevi popülasyonuna sahip. Ekim ayı başında ülkedeki cezaevlerinde her 100 yer için 135 mahkum bulunuyordu.