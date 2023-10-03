Fransa'da iklim aktivistleri bu kez de ünlü markayı hedef aldı

Fransa'da iklim aktivistleri, ürünlerinin yapımında çevreye zarar vermek ve devletten vergi kaçırmakla suçladıkları Louis Vuitton'u hedef aldı. Dünyaca ünlü markanın Paris'in Şanzelize Caddesi'ndeki mağazasını sprey boyalarla boyayan eylemcilere polis ekipleri müdahale ederek gözaltına aldı.

Fransa'da iklim aktivistleri bu kez de ünlü markayı hedef aldı

'da iklim aktivistleri, ürünlerinin yapımında çevreye zarar vermek ve devletten vergi kaçırmakla suçladıkları Louis Vuitton'un, Paris'in Şanzelize Caddesi'ndeki mağazasını sprey boyalarla boyadı.

"Derniere Renovation" isimli iklim topluluğunun X sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülerde, 3 aktivistin, yanlarındaki turuncu sprey boyaları Louis Vuitton'un Şanzelize'deki mağazasının cam vitrini ile önündeki kaldırımlara püskürttüğü görülüyor.

"Bencillikleri öldürüyor" yazılı tişört giyen aktivistlere, polis ekipleri müdahale ederek gözaltına aldı.

Fransız basını, ünlü markanın, devam eden Paris Haftası'nda yeni koleksiyonlarını tanıtmaya hazırlanırken, aktivistlerin eylem gerçekleştirdiğini aktardı.

Topluluk, ocak ayında da hükümetin iklim değişikliğiyle mücadeledeki eylemsizliğini protesto etmek amacıyla "Matignon" olarak bilinen Başbakanlık binasının bazı yerlerini sprey boyalarla turuncuya boyamıştı.

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