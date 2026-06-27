Fransa'da "iklim izni" önerisi. 74 kişi sıcaktan kaçarken boğuldu

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 18 Haziran'dan bu yana etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek üzere suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı.



Nunez, Fransız basınına verdiği röportajda, ölümlerin büyük bölümünün nehir, göl ve gölet gibi yüzmenin yasak olduğu ve cankurtaran bulunmayan su alanlarında meydana geldiğini belirtti.



Bakan, özel yüzme havuzlarında yaşanan boğulma vakalarının da can kayıplarına yol açtığını ifade etti.



MUHALEFTTEN “İKLİM İZNİ” ÖNERİSİ

Fransa'da Yeşiller Partisi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en fazla etkilenen çalışanların korunması talep edildi.

SICAK, SEL, YANGIN İZNİ

Bu çerçevede çalışanlar için yılda 5 günlük bir "iklim izni" oluşturulması teklif edildi. Söz konusu ücretli iznin aşırı sıcaklar, sel, yangın gibi durumlarda kullanılabilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Parti bunun için 21 Haziran'da imza kampanyası başlatırken şu ana kadar yaklaşık 8 bin 800 kişi destek verdi. Fransa'da başkent Paris ve çevresinde aşırı sıcak nedeniyle son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişinin hastanelere başvurduğu belirtiliyor.

PARİS'TE BİR GÜNDE 109 KİŞİ ÖLDÜ



Kamu yayıncısı Franceinfo'nun acil sağlık hizmeti veren kurumun verilerini aktardığı haberine göre, Paris'te dün aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi yaşamını yitirdi.

Bu sayı yalnızca ev ve kamusal alanda hayatını kaybedenleri kapsarken, huzurevi ve hastanelerdeki ölümler bu sayıya eklenmedi.

Yılın aynı döneminde normal bir günde Paris'te ortalama 7 kişi hayatını kaybediyor.

Dün ayrıca Paris'te 30 kişi kalp krizi geçirirken, yüksek sıcaklığa bağlı hipertermi geçiren bir hastanın ateşi 43,7 derece olarak kayda geçti.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Paris çevresinde hastanelerde "acil durum planı" devreye sokulmuştu.