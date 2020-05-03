"Fransa'da ilk corona virüs vakası 27 Aralık'ta görüldü"

Fransa'da ilk yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü ileri sürüldü.



Başkent Paris'in banliyölerinden Bobigny'deki İbn Sina Hastanesi Acil Servisi Şefi Yves Cohen, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, 27 Aralık'ta solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişinin corona virüse yakalandığını belirtti.



Cohen, bu durumun bu kişiye tekrar test yapılmasıyla ortaya çıktığını ifade etti.



Bu kişi ile irtibata geçtiklerini ve durumu aktardıklarını ifade eden Cohen, "Bu kişi şaşırmıştı ve virüse nasıl yakalandığını bilmediğini söyledi. Yurt dışına hiçbir seyahat gerçekleştirmedi. Tek temasta olduğu kişi eşiydi. Eşi Çinli insanların yanında çalışıyor" dedi.



Cohen, söz konusu kişinin virüsü iki çocuğuna bulaştırdığını, eşinin hasta olmadığını fakat belirti göstermeden corona virüse yakalanmış olabileceğini söyledi.



Sağlık Bakanlığı'na göre, ülkede ilk corona virüs vakaları 24 Ocak'ta görüldü.



Fransa'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e, vaka sayısı ise 202 bin 54'e yükseldi.

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