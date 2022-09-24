Fransa'da iniş sırasında pistten çıkan uçak gölete savruldu

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Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosunun (BEA) Twitter paylaşımına göre, West Atlantic Havayollarına ait Boeing 737 kargo uçağı, Montpellier Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkarak gölete düştü.



Sabaha doğru yaşanan kazada uçaktaki 3 kişi yaralanmadan çıkarılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



BEA'nın kazaya ilişkin paylaştığı görselde, uçağın ön kısmının kanatlara kadar suyun içinde olduğu görülüyor.



Kargo uçağının düşmesinin ardından, Montpellier Havalimanı'nda uçuşların askıya alındı.

UÇUŞLAR SÜRESİZ ASKIYA ALINDI



Herault bölgesi valiliğinden yapılan açıklamada, piste yönelik güvenlik incelemesi sonuçlanıncaya kadar Montpellier Havalimanı'nda uçuşların askıya alındığı belirtildi.



Açıklamada, uzman bir şirketin uçağı göletten çıkarması için çalışmalara başlayacağı ifade edildi.