Fransa’da kaçak parti. Tehlikeli askeri alanda 20 bin kişi toplandı

Fransa ’nın merkezindeki Bourges kenti yakınlarında düzenlenen kaçak rave partisi, hafta sonu binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Cuma günü başlayan etkinliğe bugün itibarıyla yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı, sayının 30 bine kadar çıkmasının beklendiği bildirildi.

“SON DERECE TEHLİKELİ” UYARISI

Bölge yetkilileri, partinin düzenlendiği alanın geçmişte askeri amaçlarla kullanıldığını ve patlamamış mühimmat riski taşıdığını açıkladı.

Yetkililer, özellikle eski top mermilerinin hala bölgede bulunabileceğini belirterek katılımcılara çevredeki ormanlık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

DEVLET GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Etkinliğin yasa dışı olmasına rağmen, Fransız yetkililer güvenliği sağlamak için önlem aldı. Yaklaşık 600 polis ve 45 itfaiye personeli bölgede görevlendirildi.

Katılımcılar, etkinliği sadece eğlenmek için değil, izinsiz elektronik müzik etkinliklerine yönelik sıkı yasal düzenlemelere karşı bir protesto olarak da görüyor.

YEREL HALK TEDİRGİN

AFP’ye konuşan bir katılımcı, kalabalığın büyüklüğünün “şok edici” olduğunu söylerken, bir diğeri etkinliği “baskıya karşı güçlü bir mesaj” olarak nitelendirdi.

Parti alanına yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Cornusse köyünün belediye başkanı Edith Raquin, gece boyunca uyanık kalabileceklerini belirterek büyük bir kalabalığa hazırlandıklarını söyledi.