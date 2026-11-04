Fransa'da kan depolama tesislerine siber saldırı düzenlendi

1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece Fransa 'nın Bourgogne-Franche-Comte bölgesinde Fransız Kan Kurumunun (EFS) depolama tesislerinde kullanılan soğutma sistemine yönelik siber saldırıda bilgisayar korsanları, kan numunelerinin bulunduğu farklı depolama tesislerindeki sıcaklık ayarlarını eksi 30 santigrat dereceden 110 santigrat dereceye çıkardı.

Bir teknisyen, sıcaklıklardaki anormal yükselişi hızlı bir şekilde fark etti.

Fransa Sağlık Bakanlığı, durumun zamanında tespit edilmesi sayesinde olayın herhangi bir operasyonel etkisinin olmadığını bildirdi. Siber saldırının faillerinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

Fransız Kan Kurumu Başkanı Frederic Pacoud, "Ürünlerin güvenliği ihlal edilmedi. Hastaların tedavisinde kullanılacak numuneleri ya da plazma torbalarını kaybedebilirdik." ifadelerini kullandı.