Fransa'da karantina sonrası vakalarda düşüş

Fransa 8 hafta süren karantina uygulamasını yaklaşık bir ay önce kaldırmıştı. Fransız yetkililer hayatın normale dönmeye başlamasından bu yana vaka sayılarında yükseliş olmadığını açıkladı.



Fiziki mesafe ve koruyucu önlemlerin ülke genelinde uygulandığına dikkat çekildi. Fransa'nın çoğunda iş yerleri yeniden açılmasına rağmen corona virüs vaka sayısındaki düşüşün sürdüğü vurgulandı.



Yetkililer Fransa'da virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının binden daha az olduğunu da açıkladı. Can kaybının ise mart ayından bu yana en düşük seviyelerde olduğu vurgulandı.