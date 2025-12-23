Fransa'da kimyasal tesiste patlama nedeniyle bin kişi karantinaya alındı

Fransa'nın güneydoğusundaki Lyon kentine yakın bir noktada bulunan kimya kimya tesisinde patlama meydana geldi. Norveçli kimya şirketi silikonlar, karbon ve mikrosilika gibi malzemeler üretiyordu.

Patlamanın ardından 100 itfaiyeci yangına müdahale etti. Ana yolların trafiğe kapatılmasının yanı sıraya böyleye ulaşan deniz ve demir yolları da kapatıldı. Patlama anında içeride 5 kişinin çalıştığına dair bilgi bulunuyor. 3 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Bölgenin valisi yaptığı açıklamada vatandaşların bölgeden uzak durmaları ve evde kalmaları yönünde uyarılar yaptı. Yekililer patlamanın hidrojen sızıntısından kaynaklandığını duyurdu. Fabrika etrafında yaşayan bin kişi olası zehirli atık soluma tehlikesiyle karantinaya alındı. Fabrikada patlama tehlikesinin devam ettiği bildirildi.