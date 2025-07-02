Fransa'da kırmızı alarm: Eyfel Kulesi turistlere kapatıldı

Akdeniz’deki deniz sıcaklığı, güçlü bir sıcak hava kubbesiyle birleşerek Avrupa’nın sıcak hava dalgasıyla kavrulmasına neden oluyor.



Gezegen ısındıkça bu tür hava olayları daha sık görülmeye başladı: Son yıllarda Akdeniz’deki deniz sıcaklığının karadaki sıcaklıkları artırma etkisi daha belirgin hale geldi. Okyanus kaynaklı bu ısı artışı, ölümcül sellere katkı sağlarken yıkıcı yangınları da körüklüyor.

PARİS DE KAVRULUYOR



Fransa’nın neredeyse tamamı kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Pazartesi günü birçok kentte sıcaklık 38 dereceyi aştı.



Paris’in de içinde bulunduğu Île-de-France dahil olmak üzere 16 Fransız bölgesinde en yüksek seviye olan kırmızı sıcak hava dalgası uyarısı yürürlükte.



EYFEL KULESİ KAPATILDI



Eyfel Kulesi’nin zirvesi salı ve çarşamba günleri boyunca turistlere kapatıldı. Görevliler, ziyaretçileri aşırı sıcaklar konusunda uyararak tedbir almaya çağırdı.



Eyfel Kulesi’nin internet sitesinde yapılan açıklamada, “Yaşanan rahatsızlık için özür dileriz. Bu yüksek sıcaklık döneminde lütfen güneşten korunmaya ve düzenli olarak su içmeye özen gösterin.” ifadelerine yer verildi.



EN YOĞUN SICAKLIKLAR AKDENİZ'DE



Akdeniz’de su sıcaklıkları, yılın bu dönemine göre ortalamanın 9 derece üzerine çıkmış durumda. En yoğun ısınma, Fransa’nın güneyi dahil olmak üzere batı Akdeniz’de görülüyor.



Bu durum, sıcak hava dalgasından etkilenen bölgelerde nemin kuzeye doğru artmasına ve gece sıcaklıklarının yüksek seyretmesine neden oluyor.



Afrika’dan kuzeye doğru taşınan sıcak hava da bu sıcak hava dalgasını besliyor ve deniz sıcaklığı dalgasını pekiştirerek bir geri besleme döngüsü oluşturuyor.



AVRUPA'DA SICAKLIK REKORLARI



İspanya ve Portekiz’de sıcaklık rekorları kırıldı. Avrupa’nın pek çok bölgesi, çarşamba gününe kadar daha fazla rekorun kırılması beklendiğinden, hazırlıklı olmaya çalışıyor.



İspanya’nın El Granado kasabasında pazar günü sıcaklık 46 santigrat dereceye fırladı. Bu, ülkenin Haziran ayı için yeni ulusal sıcaklık rekoru oldu. Ulusal meteoroloji servisi AEMET’e göre, geçen ay ülkede kaydedilen en sıcak Haziran olarak tarihe geçti.



Portekiz’de ise, başkent Lizbon’un yaklaşık 130 kilometre doğusundaki Mora kentinde 46,6 santigrat derece sıcaklık ölçüldü. Bu, ülkenin Haziran ayı için yeni bir ulusal rekoru olabilir.