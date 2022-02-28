Fransa’da kısıtlamalar gevşetiliyor: Bazı kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı

Avrupa ülkesi Fransa'da Covid-19 kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor.

Ülkede aşı kartının geçerli olduğu bazı kapalı alanlarda maske zorunluluğu bugün itibarıyla kaldırıldı.

Bu kapsamda kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi aşı kartının geçerli olduğu birçok kapalı alanda artık maske takma zorunluluğu olmayacak.



Toplu taşıma araçlarının yanı sıra aşı kartının geçerli olmadığı kapalı mekanlarda ise maske zorunluluğu devam edecek.



Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Covid-19 salgınının iyiye doğru gitmesi halinde mart ortasında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılabileceğini ve Covid-19 aşı kartı uygulamasını hafifletebileceklerini kaydetmişti.



Veran, Kovid-19 tedbirlerini gevşetebilmeleri için yoğun bakımlarda tedavi görenlerin sayısının 1000-1500'e düşmesi ve Covid-19'a bağlı olmayan tedavilerin ve ameliyatların ertelenmemesi gerektiğini belirtmişti.

