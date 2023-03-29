Fransa'da komaya giren göstericinin ailesinden polise suç duyurusu

Le Monde gazetesinin olayların akabinde ele geçirdiği ses kayıtlarına dayandırılan haberinde, acil yardım ekiplerinin yaralılara müdahale için gösteri sahasına girmesine polisin izin vermediği iddia edilmişti.



Deux-Sevres Valiliği ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.



ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANMIŞTI



Binlerce çevreci 25 Mart'ta, bölgede 16 yapay su havzası inşaatı projesini protesto için ülkenin Deux-Sevres vilayetine bağlı Saint-Soline köyünde gösteri düzenlemişti.



Polis ve jandarmanın sert şekilde müdahale ettiği gösterilerde taraflar arasında yaşanan çatışmalarda resmi kaynaklar 28 jandarma ve 7 göstericinin yaralandığını belirtmişti.



Organizatörler ise yaklaşık 200 göstericinin yaralandığını açıklamıştı.

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