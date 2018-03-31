Fransa'da küçük uçak düştü: 2 ölü

Fransa'nın Saint-Chamond kentinde turistik amaçlı kullanılan küçük bir uçağın otoyola düştüğü ve uçakta bulunan biri pilot 2 kişinin öldüğü bildirildi.



Kamu yayıncısı France Bleu'de yer alan haberde, ülkenin Loire bölgesinde turistik amaçlı kullanılan bir uçağın öğle saatlerinde düştüğü belirtildi.



Haberde, çift motorlu uçağın kalkıştan kısa süre sonra bilinmeyen bir nedenle A47 otoyoluna çakıldığı ve uçakta bulunan biri pilot 2 kişinin öldüğü kaydedildi.



Haberde ayrıca kaza nedeniyle otoyolun tek yönlü olarak trafiğe kapatıldığı, bu durumdan Paskalya tatili dolayısıyla yollarda olan binlerce kişinin etkilendiği bilgisi paylaşıldı.