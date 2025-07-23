Fransa'da kültür bakanına "yolsuzluk" davası

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati'nin başı, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olduğu dönemdeki faaliyetleriyle dertte.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dati, AP milletvekili olduğu dönemde otomobil sektöründeki bir gruptan 900 bin avro alarak lobicilik faaliyeti yürütmekle suçlanıyor.



Paris'teki soruşturma hakimleri, Dati ve şirketin eski CEO'su Carlos Ghosn'un, "yolsuzluk" ve "nüfuz ticareti" suçlamalarıyla Paris Ceza Mahkemesi'nin karşısına çıkmasına karar verdi.



29 Eylül'de mahkemede yapılacak ilk oturumla davanın tarihleri belirlenecek.



Dati'nin avukatı Olivier Pardo, karara itiraz edeceklerini belirtti.



BELEDİYE BAŞKANI ADAYI OLACAK

Gelecek yıl düzenlenecek belediye seçimlerinde Paris'i yönetmek için aday olması beklenen Dati, 2009-2019 yılları arasında AP'de milletvekili olarak görev yapmıştı.

Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF), Dati'nin AP'deki vekilliği süresince lobicilik faaliyeti yürütmek amacıyla para alıp almadığını araştırmak üzere 2019'da soruşturma başlatmıştı.