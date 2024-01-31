Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alınıyor

Fransa Ulusal Meclisi salı günü ezici bir çoğunlukla kadınların kürtaj hakkını Fransız Anayasası'nda korumayı amaçlayan bir yasa tasarısını onayladı.



Söz konusu yasa, ABD'de kürtaj haklarının geri alınmasının ardından Emmanuel Macron tarafından vaat edilmişti.



Tasarı salı akşamı parlamentonun meclisinde 493 evet ve 30 hayır oyu aldı.



Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, "Bu gece Ulusal Meclis ve hükümet kadınların tarihiyle ilgili randevularını kaçırmadı." dedi.



Macron hükümeti Fransa anayasasının 34. maddesinin, "kadınların garanti altına alınan kürtaja başvurma özgürlüğünün kullanılmasına ilişkin koşulları yasa belirler" ifadesini içerecek şekilde değiştirilmesini istiyor.



Tasarının, 28 Şubat'ta Parlamentonun üst kanadı Senatoda görüşülmesi bekleniyor. Sağcıların çoğunlukta olduğu Senatoda tasarıya ilişkin görüşmelerin zor geçebileceği belirtiliyor.



Senatoda Ulusal Meclisin metni üzerinde uzlaşı sağlanırsa, Kongre'de tasarıya ilişkin son oylama gerçekleştirilecek.



Tasarı'nın anayasada bir değişiklik yapmayı öngördüğü için Kongrede oylamaya sunulması gerekiyor.



Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor.



Tasarı Parlamentodan geçerse, Fransa, kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke olacak.

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