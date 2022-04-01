Fransa’da kuş gribi: 12 milyondan fazla canlı itlaf edildi

Fransa’nın tarihinin en kötü kuş gribi krizi ile karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan kuş gribinin ülkenin en büyük kümes hayvanı üreten bölgelerine ulaştığı ve kuş itlaflarının 12 milyonun üzerine çıktığı belirtildi.

Kuş gribinin yayılması, sürülere yol açabileceği tahribat, potansiyel ticaret kısıtlamaları ve insanlara bulaşma riski nedeniyle hükümetler ve endüstri arasında endişe yarattı.

Sonbaharda göç eden yabani kuşların getirdiği virüs, Avrupa Birliği'ndeki (AB) neredeyse tüm ülkeleri vururken ve en ağır hasarı İtalya'ya vermişti.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün (OIE) verileri, Mart ayının sonunda Fransa dışında neredeyse bütün AB ülkelerinde kuş gribi salgınının sona erdiğini bildirmişti.

İlk kuş gribi dalgasında Fransa’nın güneybatı kesiminde yaklaşık 4 milyon kuş itlaf edilirken, H5N1 virüsü, geçen aydan bu yana Pays de la Loire bölgesinde hızla yayıldı ve Mart ayı ortasında Brittany'yi vurdu.

Kuş gribinden etkilenen iki bölgenin, Fransa'nın en büyük kümes hayvanı üreticilerinin yer aldığı alanlar olduğu aktarıldı.

Fransa Tarım Bakanlığı verdiği demeçte, 26 Kasım'daki ilk salgından bu yana Fransa'da 31 Mart'a kadar 12,1 milyon kuşun itlaf edildiğini ve bunun ülkedeki en şiddetli kuş gribi krizi olduğunu söyledi.

Kuş gribi krizinin yanı sıra Fransa, Rusya'nın önemli bir tahıl ihracatçısı olan Ukrayna'yı işgali ve tedarik zinciri sorunlarıyla bağlantılı olarak yükselen yem fiyatlarıyla da karşı karşıya kaldı.

AB'nin en büyük kümes hayvanı üreticisi olan Fransız şirket LDC, "Bu durum çiftçiler için dramatik ve kesim faaliyetinde azalmaya ve hatta belirli alanların geçici olarak kapatılmasına yol açacak" diye konuştu.