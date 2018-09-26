Paris Mahkemesi, kamuoyunda uzun süredir tartışılan aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi RN'ye hazine yardımının kesilmesi ile ilgili davada kararını açıkladı.



Haziran ayında parti hesaplarındaki 2 milyon euroya el koyma kararı veren mahkeme, yapılan itiraz sonucu el konulacak miktarda yüzde 50 indirime giderek 1 milyon euroya el konulmasına hükmetti.



Karara göre parti, 2009-2017 yılları arasında parti çalışanlarını AP'de danışman veya güvenlik görevlisi gibi göstererek haksız kazanç elde etti ve AP fonlarını yasadışı yollarla kullandı.



Parti yöneticileri, kararın iptal edilmesi için itiraz edeceklerini açıkladı.



Mahkemenin el koyma kararına tepki gösteren Marine Le Pen, hazine yardımına el konularak partisinin yükselişine karşı duramayan çevrelerce ekonomik darbe yapıldığı, partisinin siyasi bir katliama maruz kaldığı ve baskılarla iktidarlarının engellendiği yorumunda bulunmuştu.



Le Pen'in başkanlığını yaptığı parti, 2009-2017 yılları arasında AP'de "hayali istihdam" uygulamakla suçlanmış, AP tarafından yapılan incelemede parti çalışanı olan 9 "danışmana" 7 milyon euro civarında haksız ödeme yapıldığı belirlenmişti.

