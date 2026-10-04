Fransa'da lise eylemleri. 500 okulda yarın eğitime ara verilecek

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France 2 ve France Inter kanallarında katıldığı programda, eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının artırılması talebiyle liselilerin günlerdir sürdürdüğü eylem leri değerlendirdi.

Şiddet olaylarının da yaşandığı eylemlerde 24’ten fazla okulun ateşe verildiğini bildiren Geffray, hasar gören yaklaşık 500 okulda yarın eğitime kısmen ya da tamamen ara verileceğini açıkladı.

Geffray, lise eylemlerinde 78 eğitim görevlisinin yaralandığına dikkati çekerek, öğrenciler ve öğretmenler için gerekli güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı okulların kapalı kalacağını dile getirdi.

Fransa’nın başkenti Paris ve çevresindeki eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül’de başlatılan eylemler, farklı şehirlere ve okullara yayılmıştı.

Eylemlerde eğitim görevlilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.

5 BİNDEN FAZLA GÖZALTI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, pazartesi gününden bu yana gözaltına alınanların sayısının 5 bini aştığını kaydetti. Nunez, gözaltına alınanların yüzde 85'inin reşit olmadığını belirtti. Eğitim Bakanlığı'nın gün sonu verilerine göre ülke genelinde 735 eğitim kurumu eylem veya aksamalardan etkilenirken, Bakan Nunez 158 okulun çevresinde şiddet olaylarının yaşandığını açıkladı. Barışçıl başlayan bazı protestoların ilerleyen süreçte şiddet eylemlerine dönüştüğü aktarıldı.



PROTESTOLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Fransa Eğitim Bakanı Geffray, lise ve üniversite öğrencilerinin temsilcileri, eğitim sendikaları ve veli örgütleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından öğrenci örgütleri, hükümetten bekledikleri somut önlemleri göremediklerini belirterek, eylemlerin sürdürülmesi çağrısında bulundu. Öğrenci örgütleri, şiddet olaylarıyla aralarına mesafe koyarken, öğretmen ve personel eksikliklerinin giderilmesi, sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması ve eğitime ayrılan kaynakların artırılması taleplerini yineledi.

Fransa'da öğrenci örgütleri 6 Ekim Salı günü lise ve üniversitelerde yeni eylemler düzenlenmesi çağrısında bulundu. Bazı öğretmen sendikalarının bölgesel teşkilatları da eğitim çalışanlarını aynı gün greve çıkarak, öğrencilere destek vermeye çağırdı.