Fransa'da lise öğrencisi, öğretmeni bıçaklayarak öldürdü

"EĞİTİM SİSTEMİMİZ İÇİN ÜZÜCÜ BİR GÜN"

Fransa Eğitim Bakanı Pap Ndiaye, olayın ardından yaptığı açıklamada "Burada böylesine korkunç bir trajedinin yaşanabileceğini düşünmek için hiçbir neden yoktu. Burası çok sakin, ciddiyeti ve sükunetiyle tanınan bir okul. Eğitim sistemimiz için üzücü bir gün." ifadelerini kullandı.



Ndiaye, ülkedeki tüm okullarda yarın bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını söyledi.