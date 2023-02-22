Fransa'da lise öğrencisi, öğretmeni bıçaklayarak öldürdü

Fransa'nın güneybatısındaki Saint-Jean-de-Luz kasabasında bir lise öğrencisi, İspanyolca öğretmenini bıçaklayarak öldürdü.
Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Véran, saldırganın 16 yaşında olduğunu açıkladı.
Saldırının ardından öğrenci gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden kadın öğretmenin 50'li yaşlarda olduğu bildirildi.
Fransız gazetesi Sud Ouest, zanlının öğretmen ders verdiği sırada sınıfa girip, saldırıyı düzenlediğini yazdı.
Sınıfta bulunan ve saldırıya tanık olan öğrencilerin ise bıçaklanmanın ardından panik içinde kaçtığı belirtildi.
"EĞİTİM SİSTEMİMİZ İÇİN ÜZÜCÜ BİR GÜN"
Fransa Eğitim Bakanı Pap Ndiaye, olayın ardından yaptığı açıklamada "Burada böylesine korkunç bir trajedinin yaşanabileceğini düşünmek için hiçbir neden yoktu. Burası çok sakin, ciddiyeti ve sükunetiyle tanınan bir okul. Eğitim sistemimiz için üzücü bir gün." ifadelerini kullandı.
Ndiaye, ülkedeki tüm okullarda yarın bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını söyledi.