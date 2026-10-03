Fransa'da liseliler polisle karşı karşıya. 5 günde 5 binden fazla gözaltı

Fransa 'da geçtiğimiz hafta öğretmen eksikliği ve eğitim şartlarına tepki olarak başlayan ve ülke geneline yayılan lise eylemlerinde gözaltı sayısı yükseliyor.



Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bugün ülke genelinde gözaltına alınanların sayısının bin 747'ye yükseldiğini bildirirken, pazartesi gününden bu yana gözaltına alınanların sayısının ise 5 bini aştığını kaydetti. Nunez, gözaltına alınanların yüzde 85'inin reşit olmadığını belirtti. Eğitim Bakanlığı'nın gün sonu verilerine göre ülke genelinde 735 eğitim kurumu eylem veya aksamalardan etkilenirken, Bakan Nunez 158 okulun çevresinde şiddet olaylarının yaşandığını açıkladı. Barışçıl başlayan bazı protestoların ilerleyen süreçte şiddet eylemlerine dönüştüğü aktarıldı.



Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray ise, bugün yaşanan olaylarda 3 eğitim çalışanının yaralandığını, bir önceki gün bu sayının 31 olduğunu bildirdi.