Fransa’da merkez ve sol partiler aşırı sağa karşı harekete geçti

Yapılan haberlerde, ülkenin çeşitli bölgelerinde merkez parti ve sol partilerin adaylarının seçimi kazanma ihtimali daha yüksek olan diğer adaylar için çekilebileceği ifade edildi.

GEÇMİŞTE İŞE YARAMIŞTI



Söz konusu taktik, geçmişte yapılan seçimlerde Le Pen’i engellemek için işe yaramıştı ancak Fransız medyası, Le Pen’e olan desteği önceki seçimlere göre ciddi oranda artış gösterdiğine dikkat çekti.



7 Temmuz’da düzenlenecek seçimlerde Le Pen, üstünlüğü sağlaması halinde, ülkenin Başbakanı olarak göreve başlayacak ve Cumhurbaşkanı Macron’un politikalarından farklı politikalar izleyebilecek.



"BİRLİKTE YAŞAMA"



"Cohabitation" (Birlikte yaşama) olarak adlandırılan bu durum Beşinci Fransız Cumhuriyeti’nde (1958’den bu yana devam eden) sadece 3 kez yaşandı.



Fransız medyası, "cohabitation" durumlarında Cumhurbaşkanı’nın dış ilişkiler ve Avrupa Birliği konusunda tam yetkiye sahip olduğunu ancak içişlerini ilgilendiren meselelerde yetkilerinin zayıfladığına dikkat çekti.