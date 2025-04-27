Fransa'da Müslüman genç camide öldürüldü: Başbakandan sert tepki

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 24 yaşındaki Aboubakar, La Grand-Combe kasabasındaki Hatice Camisi'nde 25 Nisan Cuma günü sabah saatlerinde bıçaklanarak öldürüldü.



Fransa Başbakanı François Bayrou da X hesabından yaptığı açıklamada, Ales kenti yakınlarında bulunan La Grand-Combe kasabasındaki camide cemaatten bir kişinin öldürüldüğünü duyurdu.



Bayrou, “Bu İslam karşıtı alçaklık, video kaydıyla açık bir şekilde ortaya konulmuştur.” ifadesini kullandı.



Hayatını kaybeden gencin yakınlarının ve cemaatin yanında olduğunu belirten Bayrou, devletin tüm imkanlarının saldırganın yakalanması ve ceza alması için seferber edildiğini vurguladı.



Radikal solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin kurucusu Jean-Luc Melenchon da X hesabından, “İslamofobi öldürür. Buna katkı sağlayan herkes suçlu.” paylaşımında bulundu.



LFI’nin Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan de X paylaşımında saldırıya ilişkin gazete yayınlarına yer vererek, Fransız medyasının saldırının “İslam karşıtı” niteliğini yok saymasına tepki gösterdi.



RADİKAL SOL, DAYANIŞMA YÜRÜYÜŞÜ YAPACAK



Radikal solcu LFI Milletvekili Antoine Leaument, X hesabındaki paylaşımında dayanışma yürüyüşü düzenleyeceklerini duyurdu.



Leaument, Müslüman gence yönelik İslam karşıtı saldırının ardından yerel saatle 18.00’de Cumhuriyet Meydanı'nda buluşma çağrısı yaparak, insanların dini inançları nedeniyle öldürülemeyeceğini vurguladı.

