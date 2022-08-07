Fransa'da nehirde mahsur kalan balinaya vitamin takviyesi

Fransa basınındaki haberlere göre, salı günü Sen Nehri'nde tespit edilen ve başkent Paris'in kuzeyine 70 kilometre mesafedeki noktada sıkışıp kalan 4 metre uzunluğundaki balina, zayıf ve yorgun düştü.



Yetkililerin donmuş ve canlı balık vererek hayatta tutmaya çalıştığı balinanın stresli olduğu ve yiyecekleri reddettiği bilgisi paylaşıldı.



Sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd’in Fransa Başkanı Lamya Essemlali, Fransız BFMTV'de yaptığı açıklamada, açık denize yeniden çıkabilmesi ve nehirdeki bakterilerden etkilenmemesi için veterinerlerin balinaya vitamin takviyesi ile antibiyotik enjekte ettiğini söyledi.

Essemlali, balığın durumunun kritik olduğunu ifade etti.



KURTARMA PLANLARI

Fransız basını, tuzlu sularda yaşam süren balinanın derisinde siyah beneklerin oluştuğunu, bunun nehrin sularıyla alakalı olup olmadığının henüz netleşmediğini yazdı.



Diğer yandan bu yöntem işe yaramazsa riskli de olsa balinanın nehirden çıkarılarak Manş Deniz'ine bırakılması öngörülüyor.



Sea Shepherd, Twitter hesabından, yerel saat 18.30'da Facebook üzerinden balığın durumuna ilişkin bir canlı yayın düzenleyeceğini açıkladı.



Genellikle soğuk sularda yaşayan bir tür olan beyaz balinanın, doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı henüz bilinmiyor.



Beyaz balina, salı günü Sen Nehri'nde tespit edilmişti.