Fransa'da okul servisi kaza yaptı: 1 öğrenci öldü

Fransa'da bir okul servisinin kaza yapması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Fransa'da okul servisi kaza yaptı: 1 öğrenci öldü

'nın Eure-et-Loir bölgesine bağlı Chateaudun'da kontrolünü kaybederek yoldan çıkan okul servisi kaza yaptı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 15 yaşındaki 1 öğrencinin hayatını kaybettiği 31'i öğrenci 40 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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