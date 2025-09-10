Fransa'da okula bıçaklı saldırı: İki kişi ağır yaralandı

Fransa’nın güneyindeki Antibes kentinde bir okulda düzenlenen bıçaklı saldırıda bir öğretmen ve bir öğrenci yaralandı.

İlk belirlemelere göre saldırgan, olayın ardından okul binasında barikat kurarak saklanmaya çalıştı.

OKULUN ESKİ ÖĞRENCİSİYMİŞ



Polis kaynakları daha sonra saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Polis sözcüsü, “Saldırgan gözaltına alındı, artık bir tehdit oluşturmuyor” dedi. Yetkililer, saldırganın okulun eski öğrencisi olduğunu doğruladı.

Yaralı öğretmen ve öğrencinin hastaneye kaldırıldığı, durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.