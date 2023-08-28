Fransa'da okullarda "abaya" giymek yasaklanıyor

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal, Müslüman kız öğrencilerin tercih ettiği "çarşaf ve abaya" gibi bol ve uzun elbiselerin devlet okullarında giyilmesinin yasaklanacağını açıkladı.



Attal, kararın 4 Eylül'de yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla beraber uygulamaya gireceğini duyurdu.



Fransız medyasına konuşan Attal, "Bir sınıfa girdiğinizde sadece onlara bakarak öğrencilerin dinini anlayamazsınız" dedi. Attal, bu nedenle artık okullarda İslami bir giysi türü olan "abaya"nın giyilmemesine karar verildiğini söyledi.



Fransa'da 2004 yılında okullarda başörtüsü, 2010 yılında da kamuya açık alanlarda peçe kullanımı yasaklanmıştı.