Fransa'da olaylı 1 Mayıs: 39 kişi gözaltına alındı

Başkent Paris'te sendikaların ve sivil toplum kuruluşların çağrısıyla düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde, Republique Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Nation Meydanı'na kadar yürüdü. Sarı yelekliler de bu gösteriye katıldı.



Eylemde, göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken, eylemciler bir çöp bidonunu ateşe verdi, bir bankanın camını kırdı ve çevreye zarar verdi.



Polis, çeşitli maddeler atan protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.



İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkentteki gösteride 34 kişinin gözaltına alındığını belirtti.



Lyon'da yapılan eylemde çıkan olaylarda 27 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.



Lille ve Nantes kentlerindeki gösterilerde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.



Düzenlenen gösterilere, İçişleri Bakanlığına göre 106 bin, organizatörlere göre de 150 bin kişi katıldı.

