Fransa’da orman yangını: 400 hektarlık alan kül oldu

Fransa’nın Doğu Pireneler bölgesinde çıkan orman yangını 400 hektarlık alanı küle çevirdi, 80 kişi evlerinden tahliye edildi.

Fransa’da orman yangını: 400 hektarlık alan kül oldu

Orta Pireneler Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yerel saat ile 15.00'te henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Camelas, Castelnou, Montauriol, Caixas köyleri ve Thuir kasabasının bulunduğu bölgede çıkan yangında 400 hektar alan küle döndü.

Henüz kontrol altına alınamayan yangına müdahale etmek için 800 itfaiyeci görevlendirildi.

Castelnou köyündeki halk tedbir amaçlı tahliye edilirken, RD48 ve RD2 yolları araç trafiğine kapatıldı. Alevlere müdahale sürüyor.

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