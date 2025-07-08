Fransa'da orman yangınları: Marsilya havalimanı kapatıldı

Fransa'nın güneyindeki orman yangınlarının şiddetli rüzgarın etkisiyle

büyümesiyle Marsilya Provence Havalimanı kapatıldı.



Marsilya'daki havalimanının sözcüsü, uçuşların Nice ve Nimes gibi diğer bölgelerdeki havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

Marsilya'daki havalimanının ne zaman açılacağı ise belli değil.



Bölgedeki itfaiye birimi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Fransa'nın en büyük ikinci kenti olan Marsilya'nın kuzeyindeki yangının yaklaşık 30 hektarlık alanda devam ettiğini bildirdi.

Yangına, 168 itfaiyecinin müdahale ettiği kaydedildi.

Yerel yetkililer, Marsilya'nın 16'ncı bölgesinde yaşayanları, hızla yayılan yangın korkusuyla, bugün evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.