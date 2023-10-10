Fransa'da polis, Manş Denizi sınırındaki göçmen kampını dağıttı

Fransa'da polis, Manş Denizi sınırında yer alan Calais kentindeki göçmen kampını dağıttı.

Fransa'da polis, Manş Denizi sınırındaki göçmen kampını dağıttı
Foto: AFP

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, polis, sabah saatlerinde 500'den fazla göçmenin yaşadığı Turquerie kampına baskın düzenledi.

Güvenlik güçleri, göçmenleri kamptan dışarı çıkarırken, buradaki 21 kişiyi statüsü kapsamında olmadığı için gözaltı merkezine götürdü.

Bir kişi hastaneye kaldırılırken, Valilik geri kalan göçmenleri geçici barındırma merkezlerine götürdü.

Fransa'nın Calais kentinde göçmenler kamp kurmasın diye merkezi noktalara kaya döşendi

'nın Calais kentinde göçmenler kamp kurmasın diye merkezi noktalara kaya döşendi

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Emniyetten yapılan açıklamaya göre, tahliye operasyonu, söz konusu göçmen kampının başkasına ait arazide bulunduğu için arazi sahibinin mahkemeye başvurması ve güvenlik gerekçelerinin göz önünde bulundurulması sonucu gerçekleştirildi.

Calais kentinde daha önce de İngiltere'ye geçmek için bekleyen düzensiz göçmenlerin yaşadığı çadırları, polisler ve alandaki diğer yetkililerin bıçaklarla kestiği anlar görüntülere yansımıştı.

Söz konusu görüntüler, insan hakları savunucularının tepkisine neden olmuştu.

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