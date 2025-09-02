Fransa’da polisin vurduğu bıçaklı saldırgan öldü

Fransa’nın Marsilya kentinde polisin vurarak etkisiz hale getirdiği bıçaklı saldırgan hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırganın Tunus uyruklu olduğunu belirterek, kaldığı otelden ücretini ödemediği için atıldığını ifade etti.

Saldırıdaki yaralı sayısını da güncelleyen yetkililer, saldırganın otel müdürü ve müdürün oğlunun da bulunduğu beş kişiyi yaraladığını aktararak, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.



Yetkililer, ayrıca saldırganın ülkede yasal olarak bulunduğunu ifade etti.

