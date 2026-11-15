Fransa'da posta hizmetlerine dev siber saldırı. 22 milyon kişinin verileri çalındı
15.11.2026 16:48
Son Güncelleme: 15.11.2026 17:43
Ülke nüfusunun yaklaşık üçte birini etkileyen bu saldırı, Fransa'da şimdiye kadar kaydedilen en büyük veri sızıntılarından biri olarak nitelendiriliyor.
Fransa’da ulusal posta operatörü La Poste Groupe'un dijital iştiraklerinden Maileva'ya yönelik siber saldırıda yaklaşık 22 milyon kişinin bilgileri çalındı.
Fransız Le Figaro ve La Tribune gazetelerinin haberine göre, ülkenin ulusal posta operatörü La Poste Groupe'un Docaposte isimli dijital kuruluşuna bağlı faaliyet gösteren Maileva'ya eylül ortasında büyük bir siber saldırı düzenlendi.
70 binden fazla kurumsal müşteriye hizmet veren, kurumsal belge ve çevrimiçi posta gönderme platformu Maileva'ya yönelik bu saldırıda, siber güvenlik platformu Cyberattaque.org verilerine göre 22 milyon müşterinin verileri çalındı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Siber saldırıyı düzenleyenlerin, ödeme hatırlatma mektuplarının içeriğine erişerek fatura numaralarını, tedavi tarihlerini ve borçlu olunan miktarlara ilişkin bilgileri ele geçirdiği kaydedildi.
Maileva'nın, Fransa veri koruma makamlarına konuya ilişkin bilgi verdiği ve olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.
ÜLKEDEKİ EN BÜYÜK VERİ SIZINTILARINDAN BİRİ OLARAK GÖRÜLÜYOR
Ülke nüfusunun yaklaşık üçte birini etkileyen bu saldırı, Fransa'da şimdiye kadar kaydedilen en büyük veri sızıntılarından biri olarak nitelendiriliyor.
ARTAN SİBER SALDIRILAR
Geçtiğimiz haftalarda da Fransa'da kan depolama tesisleri ve marketlerin buzdolapları siber saldırılara hedef olmuştu.
12 Ekim'de Fransa'da yüzlerce süpermarket, internet üzerinden çalışan soğutma sistemleri ne yönelik geniş çaplı bir siber saldırıya uğramış ve buzdolaplarındaki tonlarca ürün, soğuk zincirinin bozulması sonucu imha edilmişti.
Saldırıdan Carrefour, Intermarché, Monoprix ve Cooperative U gibi büyük perakende zincirlerinin de bulunduğu 700 mağaza etkilenmişti.
1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece ise Fransa'nın Bourgogne-Franche-Comte bölgesinde Fransız Kan Kurumunun (EFS) depolama tesislerinde kullanılan soğutma sistemine yönelik siber saldırı da bilgisayar korsanları, kan numunelerinin bulunduğu farklı depolama tesislerindeki sıcaklık ayarlarını eksi 30 santigrat dereceden 110 santigrat dereceye çıkardı.
Fransa Sağlık Bakanlığı, durumun zamanında tespit edilmesi sayesinde olayın herhangi bir operasyonel etkisinin olmadığını bildirdi. Siber saldırının faillerinin kim olduğu henüz bilinmiyor.