Fransa'da posta hizmetlerine dev siber saldırı. 22 milyon kişinin verileri çalındı

ARTAN SİBER SALDIRILAR



Geçtiğimiz haftalarda da Fransa 'da kan depolama tesisleri ve marketlerin buzdolapları siber saldırılara hedef olmuştu.



12 Ekim'de Fransa'da yüzlerce süpermarket, internet üzerinden çalışan soğutma sistemleri ne yönelik geniş çaplı bir siber saldırıya uğramış ve buzdolaplarındaki tonlarca ürün, soğuk zincirinin bozulması sonucu imha edilmişti.

Saldırıdan Carrefour, Intermarché, Monoprix ve Cooperative U gibi büyük perakende zincirlerinin de bulunduğu 700 mağaza etkilenmişti.



1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece ise Fransa'nın Bourgogne-Franche-Comte bölgesinde Fransız Kan Kurumunun (EFS) depolama tesislerinde kullanılan soğutma sistemine yönelik siber saldırı da bilgisayar korsanları, kan numunelerinin bulunduğu farklı depolama tesislerindeki sıcaklık ayarlarını eksi 30 santigrat dereceden 110 santigrat dereceye çıkardı.



Fransa Sağlık Bakanlığı, durumun zamanında tespit edilmesi sayesinde olayın herhangi bir operasyonel etkisinin olmadığını bildirdi. Siber saldırının faillerinin kim olduğu henüz bilinmiyor.