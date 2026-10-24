Fransa'da protestolar devam ediyor. "Yoksul daha yoksul oldu, zengin servetine servet kattı"

LYON'DA GÖSTERİCİLERE GAZLI MÜDAHALE

Fransız hükümeti, bir önceki hafta sonu yaşanan yağma ve şiddet olaylarının tekrarlanmasını önlemek amacıyla ülke genelinde 70 bin polis memuru görevlendirdi.

Yetkililer, 17 Ekim'deki gösterilere kıyasla güvenlik gücü sayısını 10 bin artırdı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, öğleden sonraki ilk saatlerde ülke çapında 135 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltıların birçoğunun, havai fişek, bilye ve silah olarak kullanılabilecek diğer malzemelerin ele geçirildiği önleyici aramalardan sonra gerçekleştiği bildirildi.

Nunez gazetecilere, "Aşırı derecede duyarlı ve hızlı hareket etmek zorundayız. Siyasi gruplardan ve açıkça suçlulardan gelen ciddi kargaşa çağrıları var. Uzun bir gün olacak" diye konuştu.

Paris'teki ana yürüyüş sakin başlarken, ülkenin üçüncü büyük kenti Lyon'da polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz sıktı.