Fransa'da protestolar devam ediyor. "Yoksul daha yoksul oldu, zengin servetine servet kattı"
24.10.2026 16:53
Son Güncelleme: 24.10.2026 16:54
Fransız hükümeti, protestolara karşı ülke genelinde 70 bin polis memuru görevlendirdi.
Paris sokaklarındaki hayat pahalılığı ve eşitsizlik eylemlerine katılan Louise, Fransa'nın temel sloganının yerini adaletsizlik, eşitsizlik ve ayrıcalığa bıraktığını söyledi.
Fransa 'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki bozulmaya karşı sokağa çıkan kitleler, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden meydanları doldurdu.
Paris'teki gösterilerin başlangıç noktası olan Porte d'Italie'de elinde dövizle yürüyüşe katılan 38 yaşındaki grafik tasarımcı Louise, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 10 yıllık iktidarında derinleştiğini savunduğu eşitsizliğe dikkat çekti.
Giyotin figürlü küpeler takan Louise, "Artık 'Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik' yok; adaletsizlik, eşitsizlik ve ayrıcalık var" dedi.
Yoksulların daha da yoksullaştığını, zenginlerin ise servetini artırdığını dile getiren eylemci, giyotinin zenginlik ya da güç gözetmeksizin herkesin başına gelebilecek bir kaderi simgelediğini belirtti.
Geçen hafta sonundaki şiddet olaylarının yinelenmesinden endişe duyduğunu söyleyen Louise, yağma görüntülerinin asıl odaklanılması gereken meseleleri gölgede bırakmasından kaygılandığını kaydetti.
LYON'DA GÖSTERİCİLERE GAZLI MÜDAHALE
Fransız hükümeti, bir önceki hafta sonu yaşanan yağma ve şiddet olaylarının tekrarlanmasını önlemek amacıyla ülke genelinde 70 bin polis memuru görevlendirdi.
Yetkililer, 17 Ekim'deki gösterilere kıyasla güvenlik gücü sayısını 10 bin artırdı.
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, öğleden sonraki ilk saatlerde ülke çapında 135 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltıların birçoğunun, havai fişek, bilye ve silah olarak kullanılabilecek diğer malzemelerin ele geçirildiği önleyici aramalardan sonra gerçekleştiği bildirildi.
Nunez gazetecilere, "Aşırı derecede duyarlı ve hızlı hareket etmek zorundayız. Siyasi gruplardan ve açıkça suçlulardan gelen ciddi kargaşa çağrıları var. Uzun bir gün olacak" diye konuştu.
Paris'teki ana yürüyüş sakin başlarken, ülkenin üçüncü büyük kenti Lyon'da polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz sıktı.
MÜZELER VE DÜKKANLAR KAPANDI
Paris'in merkezi, çok sayıda dükkanın vitrinlerini tahtalarla kapatması , müzelerin kapılarını kilitlemesi ve 20'den fazla metro istasyonunun durdurulmasıyla tecrit altındaki bir kenti andırdı.
Binlerce dükkan ve işletmenin hasar gördüğü geçen haftanın ardından iş dünyası dernekleri esnafa kepenk açmama çağrısı yaptı.
Paris'teki bir Kiton mağazasının müdürü Oskar, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Neredeyse hiç müşteri yok, dolayısıyla açık kalmaya değmez" dedi.
Louvre, Orsay Müzesi ve Paris Operası gibi kentin önde gelen kültür merkezlerinin tedbir amacıyla gün boyu kapalı kalması turistlerde hayal kırıklığı yarattı.
Başkentteki ana gösterinin güzergahı, polisin organizatörleri kent merkezinden güneydoğu sınırına kaydıran son dakika kararı üzerine verilen hukuki mücadelenin ardından netleşti.
Polis, ilk rotanın geçen hafta hedef alınan işletmelere benzer dükkanların yoğun olduğu bölgelerden geçtiğini savundu.