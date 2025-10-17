Fransa'da Putin muhalifine suikast planı: Dört kişi gözaltına alındı

Fransa İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSI) tarafından 13 Ekim’de gözaltına alınan şüpheliler, “terör amaçlı suikast komplosu” suçlamasıyla soruşturuluyor.

Fransız ve Rus vatandaşı olan, yaşları 26 ile 38 arasında değişen dört kişi, Oseçkin’i ülkenin güneybatısındaki Biarritz kentinde öldürmeyi planlamakla suçlanıyor.



İnsan hakları örgütü Gulagu.net’in kurucusu olan Oseçkin, Rus hapishanelerindeki işkence ve yolsuzluklara dair iddialarıyla tanınıyor. 2015’ten bu yana Fransa’da yaşayan aktivist, 2022’den beri polis koruması altında bulunuyor.

TELEFONDA EVİN VİDEOSU BULUNDU

Le Parisien’in haberine göre zanlılar, 2024 baharında Paris ve Nantes’tan Biarritz’e birçok kez seyahat etmiş ve Oseçkin’in evinin çevresinde keşif yapmış. Polis, şüphelilerden birinin telefonunda evin videosunu buldu.



Üç zanlının Rusya’nın Dağıstan Cumhuriyeti’yle bağlantılı olduğu bildirildi. Şüpheliler, ifadelerinde “tatil için Biarritz’e geldiklerini sandıklarını” ve “kimin tarafından görevlendirildiklerini bilmediklerini” iddia etti. Ancak DGSI, saldırının Rus istihbarat servislerinin emriyle planlandığına inanıyor.



Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldığını ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.