Fransa'da "Putin'in evi" adlı restoran tehditlerin hedefi oldu

Fransa'da Kanada merkezli "Putin'in Evi / La Maison de la Poutine" adlı restoran, Rusya-Ukrayna savaşının ardından çok sayıda hakaret ve tehdide maruz kaldı. Restoran, kısa sürede çok sayıda müşterisini ve gelirini kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.03.2022 - 15:00

Fransa'da "Putin'in evi" adlı restoran tehditlerin hedefi oldu

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Başkent Paris ile Toulouse kentlerinde şubeleri bulunan "Putin'in Evi" adlı restoran, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana internet, mektup ve telefonla çok sayıda hakaret ve tehdit mesajları aldı.

Rusya Devlet Başkanı ’in adını taşıyan restoran, ayrıca çevrim içi yemek siparişi programlarında düşük puanlara maruz kaldı.

, kısa sürede çok sayıda müşterisini ve gelirini kaybetti.

"PUTİN İLE BAĞLANTIMIZ YOK"

Restoran yönetimi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rus rejimi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile herhangi bir bağlantıları olmadığını duyurdu.

Açıklamada, restoranda Quebec yemekleri servis edildiği belirtilerek, özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkına destek mesajı paylaşıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa’da bir "Rus fobisi" oluştuğu ve bunun güvensizlik ortamına neden olduğu belirtildi.

ÜNLÜ RUS YAZARIN KİTAPLARI YASAKLANDI

İtalya’nın Milano kentinde bir üniversite önceki gün Rus yazar Fyodor Dostoyevski’nin kitaplarının okutulmasını yasaklamıştı. Üniversite yönetimi, daha sonra geri adım atmasına rağmen özür dilememişti.

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